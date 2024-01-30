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Орбан готов к компромиссу на саммите ЕС по финансированию Украины

11:30, 30 января 2024
Венгрия готова согласиться на использование пакета помощи Украине из бюджета ЕС.
Орбан готов к компромиссу на саммите ЕС по финансированию Украины
Источник фото: biz.censor.net
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Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан подтвердил готовность Будапешта к компромиссу в вопросе финансирования пакета помощи Украине от Европейского союза. По его словам, Венгрия предложила Брюсселю компромисс, который позволит выделить 50 миллиардов евро помощи Украине из бюджета ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Орбан заявил, что 27 января Венгрия направила в Евросоюз предложение, которое указывает на готовность использовать бюджет блока для оказания помощи Украине. Венгрия также готова выпустить совместные долговые обязательства ЕС для финансирования этого пакета помощи, при условии дополнительных "оговорок".

Эта инициатива является ответом на заявление Financial Times о возможных планах Европейского союза штрафовать Венгрию из-за блокирования Будапештом украинской помощи. Венгерский представитель подчеркнул, что их компромисс направлен на разрешение ситуации и учет интересов обеих сторон.

Ожидается, что саммит Евросоюза, где планируют рассмотреть новую четырехлетнюю программу на 50 миллиардов евро для Украины, состоится 1 февраля.

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