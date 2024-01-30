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Набув чинності закон, яким змінено регулювання щодо місця відкриття спадщини

Удосконалено порядок обчислення строку для прийняття спадщини та з’явилась можливість розгляду спадкових справ-«висяків», - Ольга Оніщук.

Перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом, зупиняється на час воєнного стану, - набув чинності закон

30 січня набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.

Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

«Уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів», — Денис Малюська щодо законопроекту про відбір директора БЕБ

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

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Орбан готовий до компромісу на саміті ЄС щодо фінансування України

11:30, 30 січня 2024
Угорщина готова погодитися на використання пакету допомоги Україні з бюджету ЄС.
Орбан готовий до компромісу на саміті ЄС щодо фінансування України
Джерело фото: biz.censor.net
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Політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан підтвердив готовність Будапешта до компромісу у питанні фінансування пакету допомоги Україні від Європейського союзу. За його словами, Угорщина запропонувала Брюсселю компроміс, який дозволить виділити 50 мільярдів євро допомоги Україні з бюджету ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Орбан заявив, що 27 січня Угорщина надіслала до Євросоюзу пропозицію, яка вказує на готовність використовувати бюджет блоку для надання допомоги Україні. Угорщина також готова випустити спільні боргові зобов'язання ЄС для фінансування цього пакету допомоги, за умови додаткових «застережень».

Ця ініціатива є відповіддю на заяву Financial Times про можливі плани Європейського союзу штрафувати Угорщину через блокування Будапештом української допомоги. Угорський представник підкреслив, що їхній компроміс спрямований на вирішення ситуації і врахування інтересів обох сторін.

Очікується, що саміт Євросоюзу, де планують розглянути нову чотирирічну програму на 50 мільярдів євро для України, відбудеться 1 лютого.

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