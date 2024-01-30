Орбан готовий до компромісу на саміті ЄС щодо фінансування України

Угорщина готова погодитися на використання пакету допомоги Україні з бюджету ЄС.

Джерело фото: biz.censor.net

Політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан підтвердив готовність Будапешта до компромісу у питанні фінансування пакету допомоги Україні від Європейського союзу. За його словами, Угорщина запропонувала Брюсселю компроміс, який дозволить виділити 50 мільярдів євро допомоги Україні з бюджету ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Орбан заявив, що 27 січня Угорщина надіслала до Євросоюзу пропозицію, яка вказує на готовність використовувати бюджет блоку для надання допомоги Україні. Угорщина також готова випустити спільні боргові зобов'язання ЄС для фінансування цього пакету допомоги, за умови додаткових «застережень».

Ця ініціатива є відповіддю на заяву Financial Times про можливі плани Європейського союзу штрафувати Угорщину через блокування Будапештом української допомоги. Угорський представник підкреслив, що їхній компроміс спрямований на вирішення ситуації і врахування інтересів обох сторін.

Очікується, що саміт Євросоюзу, де планують розглянути нову чотирирічну програму на 50 мільярдів євро для України, відбудеться 1 лютого.

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