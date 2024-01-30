До уваги ВПО: пенсії без ідентифікації платитимуть тільки до 31 березня

До 31 березня слід підтвердити документами легітимність отримання виплат.

Фото: vchaspik.ua

В Україні пенсії без ідентифікації виплачуватимуть лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Згідно з рішенням Кабміну, такі особи матимуть час, аби пройти фізичну ідентифікацію, і можуть зробити це як у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку, так і віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.

Спочатку для пенсіонерів встановили часовий проміжок з 1 липня до кінця 2023 року, але 27 грудня уряд продовжив термін ідентифікації ще на три місяці. Таким чином до 31 березня слід підтвердити документами легітимність отримання виплат.

Якщо ідентифікацію не пройти, пенсія накопичуватиметься на рахунку одержувача доти, доки пенсіонер не підтвердить свою особу. І відразу після ідентифікації всю суму буде переведено на розрахунковий рахунок одержувача.

Раніше ми писали, на які запитання попросять відповісти під час відеоідентифікації.

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