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Вниманию ВПЛ: пенсии без идентификации будут платить только до 31 марта

13:52, 30 января 2024
До 31 марта необходимо подтвердить документами легитимность получения выплат.
Вниманию ВПЛ: пенсии без идентификации будут платить только до 31 марта
Фото: vchaspik.ua
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В Украине пенсии без идентификации будут выплачиваться только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Согласно решению Кабмина, у таких лиц будет время, чтобы пройти физическую идентификацию, и могут сделать это как в отделении Пенсионного фонда или Сбербанка, так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.

Сначала для пенсионеров установили временной промежуток с 1 июля по конец 2023 года, но 27 декабря правительство продлило срок идентификации еще на три месяца. Таким образом, до 31 марта следует подтвердить документами легитимность получения выплат.

Если идентификацию не пройти, пенсия будет накапливаться на счете получателя, пока пенсионер не подтвердит свое лицо. И сразу после идентификации вся сумма будет переведена на расчетный счет получателя.

Ранее мы писали, на какие вопросы попросят ответить во время видеоидентификации.

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