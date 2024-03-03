Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизация осужденных: какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются в поправках к законопроекту о мобилизации

Спикер Руслан Стефанчук предложил поправку к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Адвокатов предлагают забронировать, чтобы не срывать судебные процессы – поправки к законопроекту о мобилизации

Народные депутаты в правках к закону о мобилизации подняли вопросы бронирования адвокатов.

Изменения в УПК о подаче документов и повестки через Электронный кабинет и дистанционное участие адвокатов и свидетелей в заседании направлены на подпись Президенту

Также у УПК изменено основание для отмены судебного решения.

Жена водителя лесохозяйства, погибшего из-за подрыва на мине, подала иск о возмещении морального вреда: Верховный Суд определил, кто его должен возместить

Верховный Суд определил, на кого возлагается обязанность по возмещению морального вреда, причиненного смертью работника объекта критической инфраструктуры при исполнении им трудовых обязанностей, в связи с последствиями военных действий.

Следователи полиции агрессивно требовали от судьи объяснений, почему он отказал в удовлетворении ходатайства

Полицейские предлагали судье обсудить дело без свидетелей и пообещали ему проблемы

  1. В мире

Президент Латвии объяснил Илону Маску, почему существует НАТО

12:56, 3 марта 2024
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил Илону Маску на его слова относительно существования НАТО.
Президент Латвии объяснил Илону Маску, почему существует НАТО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее мы писали, американский миллиардер Илон Маск заявил, что НАТО необходимо расформировать из-за роспуска Организации Варшавского договора и распада Советского Союза (СССР).

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объяснил Маску, почему существует Альянс.

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это россия и другие враги свободного мира», — написал Эдгарс Ринкевичс на своей странице в соцсети Х.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Нагорянський
    Сергій Нагорянський
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Журавська
    Олена Журавська
    секретарка Ради суддів України, суддя у відставці
  • Вікторія Коновалова
    Вікторія Коновалова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Лівінський
    Ігор Лівінський
    голова Миколаївського апеляційного суду