Президент Латвии объяснил Илону Маску, почему существует НАТО

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил Илону Маску на его слова относительно существования НАТО.

Как ранее мы писали, американский миллиардер Илон Маск заявил, что НАТО необходимо расформировать из-за роспуска Организации Варшавского договора и распада Советского Союза (СССР).

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объяснил Маску, почему существует Альянс.

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это россия и другие враги свободного мира», — написал Эдгарс Ринкевичс на своей странице в соцсети Х.

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