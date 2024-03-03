Илон Маск заявил, что НАТО необходимо расформировать

По словам Илона Маска, НАТО нужно было расформировать после распада СССР.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Организацию Североатлантического договора (НАТО) необходимо расформировать из-за роспуска Организации Варшавского договора и распада Советского Союза (СССР).

«Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена», — прокомментировал Маск в социальной сети Х (бывший Twitter) публикацию миллиардера Дэвида Сакса.

Сакс заявил, что в 1991 году Советский Союз распался, и «НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины его появления больше не существовало».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада обвинила Илона Маска в распространении российских нарративов.

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