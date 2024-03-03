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  1. В мире

Илон Маск заявил, что НАТО необходимо расформировать

11:41, 3 марта 2024
По словам Илона Маска, НАТО нужно было расформировать после распада СССР.
Илон Маск заявил, что НАТО необходимо расформировать
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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Организацию Североатлантического договора (НАТО) необходимо расформировать из-за роспуска Организации Варшавского договора и распада Советского Союза (СССР).

«Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена», — прокомментировал Маск в социальной сети Х (бывший Twitter) публикацию миллиардера Дэвида Сакса.

Сакс заявил, что в 1991 году Советский Союз распался, и «НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины его появления больше не существовало».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада обвинила Илона Маска в распространении российских нарративов.

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