Ілон Маск заявив, що НАТО необхідно розформувати

За словами Ілона Маска, НАТО потрібно було розформувати після розпаду СРСР.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) необхідно розформувати через розпуск Організації Варшавського договору та розпад Радянського Союзу (СРСР).

«Мені завжди було цікаво, чому НАТО продовжує існувати, незважаючи на те, що її заклятий ворог і причина створення Організація Варшавського договору була розпущена», — прокоментував Маск у соціальній мережі Х (колишній Twitter) публікацію мільярдера Девіда Сакса.

Сакс заявив, що в 1991 році Радянський Союз розпався, і «НАТО зіткнулося з екзистенційною кризою: причини його появи більше не існувало».

Раніше ми писали, що Верховна Рада звинуватила Ілона Маска у розповсюджені російських наративів.

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