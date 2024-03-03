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Дружина водія лісогосподарства, який загинув через підрив на міні, подала позов про відшкодування моральної шкоди: Верховний Суд визначив, хто її має відшкодувати

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  1. У світі

Ілон Маск заявив, що НАТО необхідно розформувати

11:41, 3 березня 2024
За словами Ілона Маска, НАТО потрібно було розформувати після розпаду СРСР.
Ілон Маск заявив, що НАТО необхідно розформувати
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Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) необхідно розформувати через розпуск Організації Варшавського договору  та розпад Радянського Союзу (СРСР).

«Мені завжди було цікаво, чому НАТО продовжує існувати, незважаючи на те, що її заклятий ворог і причина створення Організація Варшавського договору була розпущена», — прокоментував Маск у соціальній мережі Х (колишній Twitter) публікацію мільярдера Девіда Сакса.

Сакс заявив, що в 1991 році Радянський Союз розпався, і «НАТО зіткнулося з екзистенційною кризою: причини його появи більше не існувало».

Раніше ми писали, що Верховна Рада звинуватила Ілона Маска у розповсюджені російських наративів.

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