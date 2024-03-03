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Як виправити помилку в актовому записі цивільного стану: роз’яснення

12:18, 3 березня 2024
Питання про внесення змін до актового запису розглядається протягом 3 місяців з дня подання відповідної заяви.
Як виправити помилку в актовому записі цивільного стану: роз’яснення
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало особливості внесення змін до актових записів цивільного стану. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Для того, щоб внести відповідні зміни, особі необхідно подати до відділу ДРАЦС наступні документи:

- заяву встановленої форми, яка має містити вичерпні відповіді на всі питання;

- свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;

- інші документи, необхідні для вирішення питання по суті.

Зазначається, що враховуючи дію воєнного стану та принцип екстериторіальності, людина може звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, без територіальної прив’язки.

Хто ж може подати заяву про внесення змін до актового запису? Зокрема це:

- особа, щодо якої складено актовий запис;

- один з батьків неповнолітнього (малолітнього);

- піклувальник неповнолітнього та опікун малолітнього;

- опікун недієздатної особи;

- спадкоємець померлого;

- представник органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.

У відділі ДРАЦС питання про внесення змін до актового запису розглядається протягом 3 місяців з дня подання відповідної заяви. Та разом з тим, за наявності поважних причин строк може бути продовжений, але не більше ніж на 3 місяці.

На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки  має бути складений обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису (чи декількох а/з) або ж про відмову в цьому. У випадку відмови у внесенні змін висновок має містити чітко вказані причини, а також  зазначення про можливість оскарження такого рішення  в суді.

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