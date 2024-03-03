єВідновлення: як визначається сума компенсації за знищене житло

Сума компенсації не може бути меншою за опосередковану вартість спорудження житла.

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Віце-прем’єр-міністр Олександр Кубраков пояснив, як визначається сума компенсації за знищене житло. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Комісії місцевої ради розраховують суму компенсації індивідуально по кожному знищеному об’єкту відповідно до параметрів Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.

За його словами, в першу чергу, вони беруть затверджену суму вартості 1 кв.метра житла та множать на загальну площу знищеної квартири чи будинку.

«Далі суму коригують відповідно до коефіцієнтів за регіоном», - заявив він.

Кубраков додав, що для квартир також враховують кількість кімнат і рік зведення будинку.

Крім того, сума компенсації не може бути меншою за опосередковану вартість спорудження житла, яку Мінвідновлення переглядає щоквартально.

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