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єВідновлення: как определяется сумма компенсации за уничтоженное жилье

13:53, 3 марта 2024
Сумма компенсации не может быть меньше опосредованной стоимости строительства жилья.
єВідновлення: как определяется сумма компенсации за уничтоженное жилье
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Вице-премьер-министр Александр Кубраков объяснил, как определяется сумма компенсации за уничтоженное жилье. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Комиссии местного совета рассчитывают сумму компенсации индивидуально по каждому уничтоженному объекту в соответствии с параметрами Порядка предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

По его словам, в первую очередь они берут утвержденную сумму стоимости 1 кв. метра жилья и умножают на общую площадь уничтоженной квартиры или дома.

«Далее сумму корректируют в соответствии с коэффициентами по региону», – заявил он.

Кубраков добавил, что для квартир также учитывают количество комнат и год постройки дома.

Кроме того, сумма компенсации не может быть меньше опосредованной стоимости строительства жилья, которую Минвосстановление пересматривает ежеквартально.

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Еще украинцам ответили на самые распространенные вопросы по программе єВідновлення.

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