В «Монобанке» произошел сбой: что известно

Специалисты уже занимаются решением проблемы.

Фото: informator.ua

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В воскресенье, 3 марта, в приложении «Монобанк» произошел сбой. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Он отметил, что специалисты уже занимаются решением этой проблемы. Какая причина проблемы – не назвал.

«У нас технический сбой. Чиним. Извините: (», – сообщил Олег Гороховский.

Ранее в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой.

Также в Украине произошел сбой в работе Facebook.

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