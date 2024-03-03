В «Монобанке» произошел сбой: что известно

В воскресенье, 3 марта, в приложении «Монобанк» произошел сбой. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Он отметил, что специалисты уже занимаются решением этой проблемы. Какая причина проблемы – не назвал.
«У нас технический сбой. Чиним. Извините: (», – сообщил Олег Гороховский.
Ранее в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой.
Также в Украине произошел сбой в работе Facebook.
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