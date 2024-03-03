Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира в Сан-Диего

В полуфинале Марта Костюк одолела пятую ракетку мира Джессику Пегулу.

Украинская теннисистка Марта Костюк победила американскую спортсменку Джессику Пегулу в полуфинальном поединке турнира в Сан-Диего.

Теперь Костюк второй раз в карьере сыграет в финале турнира WTA и впервые на уровне категории 500.

Финал турнира в Сан-Диего состоится в ночь на 4 марта, ориентировочно в 1:00 по Киеву. Там Костюк сыграет против британки Кэти Бултер (49-е место в рейтинге WTA).

Cymbiotika San Diego Open, 1/2 финала

Пегула - Костюк - 0:2 (6:7, 1:6)

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