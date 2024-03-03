Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал турніру у Сан-Дієго

У півфіналі Марта Костюк здолала п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу.

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла американську спортсменку Джессіку Пегулу у півфінальному поєдинку турніру у Сан-Дієго.

Тепер Костюк вдруге у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA та вперше — на рівні категорії 500.

Фінал турніру у Сан-Дієго відбудеться у ніч проти 4 березня, орієнтовно о 1:00 за Києвом. Там Костюк зіграє проти британки Кеті Бултер (49 місце в рейтингу WTA).

Cymbiotika San Diego Open, 1/2 фіналу

Пегула – Костюк – 0:2 (6:7, 1:6)

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