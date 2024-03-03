У «Монобанку» стався збій: що відомо

Фахівці вже займаються вирішенням проблеми.

Фото: informator.ua

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У неділю, 3 березня, у застосунку «Монобанк» стався збій. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Він наголосив, що фахівці вже займаються вирішенням цієї проблеми. Яка причина приблеми - не назвав.

«У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте:(», - повідомив Олег Гороховський.

Раніше ми писали, що в месенджері Telegram стався масштабний збій.

Також в Україні відбувся збій у роботі Facebook.

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