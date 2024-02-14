В Україні відбувся збій у роботі Facebook

14 лютого в українських користувачів не працює Facebook.

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У середу, 14 лютого, у соціальній мережі Facebook стався збій — у користувачів не працює офіційний сайт та месенджер.

Під час спроби зайти у соцмережу з'являється білий екран.

Як свідчать дані сайта Downdetector, який займається моніторингом різних платформ і месенджерів, надійшло вже понад 2 тисячі скарг.

У 86 % користувачів, якій повідомили про проблему з соцмережею, не працює сайт. 11 % скаржаться на роботу додатку, а ще у 3% виникли проблеми з профілем.

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