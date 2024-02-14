В Украине произошел сбой в работе Facebook

14 февраля в украинских пользователей не работает Facebook.

В среду, 14 февраля, в социальной сети Facebook произошел сбой – у пользователей не работает официальный сайт и мессенджер.

При попытке войти в соцсеть появляется белый экран.

Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, который занимается мониторингом различных платформ и мессенджеров, поступило уже более 2 тысяч жалоб.

У 86% пользователей, которые сообщили о проблеме с соцсетью, не работает сайт. 11% жалуются на работу приложения, а еще у 3% возникли проблемы с профилем.

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