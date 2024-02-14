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Опубликовано постановление Кабмина по круглосуточному обеспечению ТЦК медосмотров военнообязанных и круглосуточного осуществления учета призывников руководителями ТЦК

Руководители ТЦК обязаны круглосуточно организовывать ведение персонально-качественного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Технический талон автомобиля Нацполиции будет выглядеть по-новому

Кабмин утвердил новый вид технического талона транспортного средства Национальной полиции.

Правительство внесло изменения в Порядок проведения гендерно-правовой экспертизы

Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие закона о правотворческой деятельности.

Научные результаты в защищенных диссертациях на соискание степени в сфере права будут промониторены, — Кабмин утвердил Порядок

Мониторингу подлежат научные результаты в защищенных диссертациях на соискание степени доктора философии в области знаний «Право» и в защищенных диссертациях и научных докладах на соискание ученой степени доктора юридических наук.

Ни в одной стране цивилизованного мира нет процедуры повторного переосмотра тех лиц, которым уже установлена инвалидность – зачем эти изменения предлагает Кабмин

Введение повторного переосмотра лиц с инвалидностью в законопроекте о мобилизации противоречит европейским нормам.

  1. В Украине

В Украине произошел сбой в работе Facebook

14:18, 14 февраля 2024
14 февраля в украинских пользователей не работает Facebook.
В Украине произошел сбой в работе Facebook
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В среду, 14 февраля, в социальной сети Facebook произошел сбой – у пользователей не работает официальный сайт и мессенджер.

При попытке войти в соцсеть появляется белый экран.

Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, который занимается мониторингом различных платформ и мессенджеров, поступило уже более 2 тысяч жалоб.

У 86% пользователей, которые сообщили о проблеме с соцсетью, не работает сайт. 11% жалуются на работу приложения, а еще у 3% возникли проблемы с профилем.

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