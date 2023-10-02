Верховна Рада звинуватила Ілона Маска у розповсюджені російських наративів

У Верховній Раді відповіли Ілону Маску на його публікацію про Президента України.

Верховна Рада звинуватила Ілона Маска у розповсюджені російської пропаганди у відповідь на його публікацію мема з використанням фото Президента України Володимира Зеленського.

"Коли ти вже п'ять хвилин не розповсюджував російську пропаганду", - підписано фото з Маском на сторінці ВР у Твіттер.

Висловився у подібному ключі і радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він заявив, що будь-яке мовчання чи іронія стосовно України сьогодні - це пряме заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування.

"На жаль, далеко не всі й не завжди, бувши значущими медійними фігурами, але перебуваючи за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні бомбардування та крики дітей, які втрачають своїх батьків", - додав Подоляк.

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