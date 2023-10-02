Польща не взяла участь в оборонному Форумі в Києві

Польща була запрошена на Форум оборонних індустрій однією з перших, проте запрошення проігнорувала – посол.

Джерело фото: ODFundation

Польські представники не взяли участі у Форумі оборонних індустрій в Києві, незважаючи на те, що отримали запрошення одними із перших, – повідомив посол України у Варшаві Василь Зварич в інтерв'ю TVN24.

Він зазначив, що питання відсутності на Форумі «варто адресувати польській стороні, оскільки Польщу запрошували серед перших».

«Ми запросили всіх із наших дружніх країн, зокрема компанії оборонної промисловості. Польща була однією з перших, хто отримав це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони», – зазначив посол.

Дипломат також додав: «Ми надсилаємо запрошення, а держава вже вирішує, чи приймати його, виходячи з власних інтересів. Ми з повагою ставимося до таких рішень, це не привід звинувачувати Україну в відсутності Польщі».

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