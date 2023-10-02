Бюджет США без коштів для Києва: Конгрес кинув Україну під автобус – Bloomberg

За даними Bloomberg, політична динаміка в США ускладнює ситуацію з допомогою Україні.

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В результаті ухвалення тимчасового бюджету Сполученими Штатами, в якому відсутні кошти для Києва, США ставлять Україну перед складними викликами, – повідомляє Bloomberg.

За давними видання, навіть запевнення Президента Джо Байдена, що США не кинуть Україну, не принесе багато спокою Президенту України Володимиру Зеленському. Водночас росія, очевидно, використовуватиме це відсутнє фінансування, як доказ того, що США віддали перевагу іншим питанням.

«Якщо ви зараз Володимир Зеленський, вас не втішають щирі запевнення Джо Байдена , що США «не підуть» від України. І якщо ви володимир путін у росії, ви зробите логічний висновок, що Київ просто кинули під автобус, коли фінансування України було виключено з бюджету, щоб запобігти закриттю уряду», – йдеться у повідомленні.

Видання наголошує, що підтримка США є надзвичайно важливою для України, особливо в умовах війни, і готуватися до другої зими в умовах війни без «адекватної» фінансової підтримки є справжнім викликом для України.

Однак сучасна політична динаміка в США ускладнює ситуацію. Республіканське крило, а особливо прихильники Дональда Трампа, виступать проти надання додаткової допомоги Україні, зокрема щодо гарантованих $6 млрд. Вибори 2024 року в США можуть ще більше ускладнити питання надання допомоги Україні.

Сучасна ситуація в Європі також викликає певні турботи: повернення Роберта Фіцо до влади в Словаччині, а також підтримка Угорщиною та Віктором Орбаном проросійської агенди у ЄС.

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