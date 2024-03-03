Совещательная группа экспертов сообщила об изменениях в графиках собеседований с кандидатами на должность судьи КСУ

В графиках собеседований с кандидатами на должность судьи КСУ произошли некоторые изменения.

В воскресенье, 3 марта, Совещательная группа экспертов сообщила, что в графиках собеседований с кандидатами на должность судьи КСУ произошли изменения. Об этом говорится в пресс-службе СГЭ.

Отмечается, что по уважительным причинам собеседования с кандидатом Наталией Панченко перенесено на 8 марта, а с кандидатом Александром Коровайко – на 6 марта.

Точное время собеседования будет объявлено позже.

Совещательная группа экспертов также добавила, что в соответствии с Методологией СГЭ – неявка на собеседование, независимо от причин, не препятствует Совещательной группе провести Оценку и установить ее соответствие критерию высоких моральных качеств и/или признанного уровня компетентности в сфере права.

Ранее Совещательная группа экспертов обнародовала график собеседований с кандидатами на должность судьи КСУ.

Также сообщалось, что Совещательная группа экспертов определила, как будет отбирать судей Конституционного суда Украины.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала о профессиональных достижениях иностранных членов Совещательной группы экспертов.

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