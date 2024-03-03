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  1. Суд інфо

Дорадча група експертів повідомила про зміни в графіках співбесід з кандидатами на посаду судді КСУ

13:34, 3 березня 2024
У графіках співбесід з кандидатами на посаду судді КСУ відбулись деякі зміни.
Дорадча група експертів повідомила про зміни в графіках співбесід з кандидатами на посаду судді КСУ
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У неділю, 3 березня, Дорадча група експертів повідомила, що в графіках співбесід з кандидатами на посаду судді КСУ сталися зміни. Про це йдеться у пресслужбі ДГЕ.

Зазначається, що з поважних причин співбесіди з кандидаткою Наталією Панченко перенесено на 8 березня, а з кандидатом Олександром Коровайком – на 6 березня.

Точний час співбесіди буде оголошено пізніше.

Дорадча група експертів також додала, що відповідно до Методології ДГЕ – неявка на співбесіду, незалежно від причин, не перешкоджає Дорадчій групі провести Оцінювання і встановити його відповідність критерію високих моральних якостей та/або визнаного рівня компетентності у сфері права.

Раніше Дорадча група експертів оприлюднила графік співбесід з кандидатами на посаду судді КСУ.

Ще ми писали, що Дорадча група експертів визначила, як буде відбирати суддів Конституційного Суду України.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла про професійні здобутки іноземних членів Дорадчої групи експертів.

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