На Київщині горів гуртожиток, фото та відео

У результаті пожежі у гуртожитку ніхто не постраждав.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 3 березня у Білій Церкві Київської області сталася пожежа у одному з гуртожитків, передає 44.ua.

Загоряння сталося на масиві Незалежності. Представники ДСНС прибули на місце і загасили пожежу.

На щастя, постраждалих внаслідок займання немає.

Попередньо - причиною загоряння виявилась коротке замикання.

Раніше ми писали, що у Києві сталася пожежа на кіностудії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.