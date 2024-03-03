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Зміни до КПК про подання документів і повістки через Електронний кабінет та дистанційну участь адвокатів та свідків в засіданні направлено на підпис Президенту

Також у КПК змінено підставу для скасування судового рішення.

Дружина водія лісогосподарства, який загинув через підрив на міні, подала позов про відшкодування моральної шкоди: Верховний Суд визначив, хто її має відшкодувати

Верховний Суд визначив, на кого покладається обов’язок з відшкодування моральної шкоди, завданої смертю працівника об’єкта критичної інфраструктури під час виконання ним трудових обов’язків, у зв’язку з наслідками воєнних дій.

Слідчі поліції агресивно вимагали від судді пояснень, чому він відмовив у задоволенні клопотання

Поліцейські пропонували судді «обговорити справу» без свідків і пообіцяли йому проблеми.

Не всі процесуальні кодекси написані з урахуванням правил літературної української мови – НШСУ

На думку Школи суддів, це створює проблеми при написанні суддями судових рішень.

Чи може штучний інтелект замінити суддю – у Верховному Суді обговорили імплементацію Висновку КРЄС щодо ШІ в судочинстві

Представник від України у КРЄС, суддя КСУ Віктор Городовенко розповів, які «червоні лінії» окреслив Висновок КРЄС стосовно штучного інтелекту у судочинстві.

  1. У світі

Президент Латвії пояснив Ілону Маску, чому існує НАТО

12:56, 3 березня 2024
Президент Латвії Едгарс Рінкевич відповів Ілону Маску на його слова щодо існування НАТО.
Президент Латвії пояснив Ілону Маску, чому існує НАТО
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Як раніше ми писали, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що НАТО необхідно розформувати через розпуск Організації Варшавського договору  та розпад Радянського Союзу (СРСР).

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс пояснив Маску, чому існує Альянс.

«Дорогий Ілон Маск, причина, через яку НАТО була заснована, існує і буде існувати, - це росія та інші вороги вільного світу», - написав Едгарс Рінкевичс на своїй сторінці в соцмережі Х.

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