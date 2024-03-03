Президент Латвії пояснив Ілону Маску, чому існує НАТО

Президент Латвії Едгарс Рінкевич відповів Ілону Маску на його слова щодо існування НАТО.

Як раніше ми писали, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що НАТО необхідно розформувати через розпуск Організації Варшавського договору та розпад Радянського Союзу (СРСР).

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс пояснив Маску, чому існує Альянс.

«Дорогий Ілон Маск, причина, через яку НАТО була заснована, існує і буде існувати, - це росія та інші вороги вільного світу», - написав Едгарс Рінкевичс на своїй сторінці в соцмережі Х.

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