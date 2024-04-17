В Англии мусульманская ученица проиграла судебное дело против школы из-за запрета молиться

Верховный суд отметил, что запрет на молитву не мешает религиозной свободе ученика, поскольку девушка могла перейти в другую школу, разрешающую молитву в обеденное время.

В Англии мусульманская школьница подала в суд на школу из-за запрета молиться. Однако одна из самых строгих средних школ Michaela Community School в Лондоне выиграла судебное дело о запрете на молитвенные ритуалы на территории образовательного учреждения. Верховный суд признал такие ограничения законными и не видит в них нарушения религиозной свободы или дискриминации. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, мусульманская ученица средней школы Michaela Community School в Лондоне подала в суд на учебное заведение из-за запрета на молитвы, который основательница и директор школы Катарина Бирбалсингх ввела в марте 2023 года.

Руководство школы объяснило на суде, что такие ограничения ввели после того, как почти 30 учеников одновременно начали молиться на школьном дворе, положив свои пиджаки от школьной формы под колени.

Адвокаты школы заявили, что некоторые мусульманские ученики оказывали давление на других мусульман в школе, чтобы те действовали «определенным образом».

Руководство школы заявило, что после групповой молитвы учеников во дворе в школу начали постоянно поступать фальшивые сообщения о заминировании, угрозах смертью и «ложных» обвинениях в исламофобии. А все потому, что тогда учеников увидели прохожие, которые восприняли это за акцию протеста против якобы предвзятого отношения школы к исламу.

Адвокаты учебного заведения отмечали, что запрет на религиозные обряды в школе был «оправданным» и «последовательным» после угроз убийствами и подрывами, имеющими религиозный характер. А отмена этих ограничений может снова поставить школу под угрозу, уверяют адвокаты.

В то же время истица утверждала, что школьная политика в отношении молитвы была «видом дискриминации, которая заставляет религиозные меньшинства чувствовать себя отчужденными от общества». Она также заявила, что запрет «исключительным образом» повлиял на его веру, поскольку нарушил один из пяти столбов ислама — совершение молитвы.

Судья Верховного суда заявил, что запрет на молитву не мешает религиозной свободе ученика, поскольку он мог перейти в другую школу, разрешающую молитву в обеденное время.

После вынесения решения ученица сказала, что она разочарована.

«Хотя я проиграла, я все равно считаю, что поступила правильно, пытаясь обжаловать запрет. Я приложила все усилия и была верна себе и своей религии. Участвовать в этом деле было мне нелегко. Мое основное внимание сейчас – это мой аттестат», – сказала девушка.

Мать ученицы тоже сказала, что «глубоко встревожена результатом дела».

«Это дело базировалось на понимании того, что молитва — это не просто прихоть для нас, это важный элемент, который формирует нашу жизнь как мусульман», — сказала она.

Катарина Бирбалсингх, которую называют одним из самых строгих директоров Британии, приветствовала решение суда как победу всех школ.

«Школа должна быть свободной делать то, что правильно для учеников. Один ребенок и его мать не должны заставлять школы менять свой подход просто потому, что им что-то не нравится», - заявила она.

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