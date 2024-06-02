Экс-президент США Трамп, который пытался запретить TikTok, создал там аккаунт

Дональд Трамп создал аккаунт в TikTok, который он в свое время пытался заблокировать.

Американский миллиардер и 45 президент США Дональд Трамп присоединился к платформе TikTok, принадлежащей китайскому технологическому гиганту ByteDance.

Он уже опубликовал первое видео и собрал почти 700 тысяч подписчиков по состоянию на 14 часов 2 июня.

На должности президента США Трамп пытался запретить TikTok. Как сообщает «Reuters», попытка в 2020 году была заблокирована судами.

Кроме того, стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok и написал: «Я не буду танцевать, обещаю».

А команда Байдена ищет специалиста по мемам для предвыборной кампании.

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