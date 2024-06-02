Експрезидент США Трамп, який намагався заборонити TikTok, створив там акаунт

Дональд Трамп створив акаунт у TikTok, який він свого часу намагався заблокувати.

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Американський мільярдер і 45 президент США Дональд Трамп приєднався до платформи TikTok, яка належить китайському технологічному гіганту ByteDance.

Він уже опублікував перше відео і зібрав майже 700 тисяч підписників станом на 14 годину 2 червня.

На посаді президента США Трамп намагався заборонити TikTok. Як повідомляє «Reuters», спроба була заблокована судами.

Окрім того, стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц завів акаунт у TikTok і написав: «Я не буду танцювати, обіцяю».

А команда Байдена шукає спеціаліста з мемів для передвиборчої кампанії.

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