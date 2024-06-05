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В Великобритании выпустили в обращение банкноты с королем Чарльзом ІІІ: как выглядят новые деньги, фото

18:20, 5 июня 2024
Монарх был изображен на банкнотах в пять, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.
В Великобритании выпустили в обращение банкноты с королем Чарльзом ІІІ: как выглядят новые деньги, фото
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Банк Великобритании впервые выпустил в обращение банкноты с портретом короля Чарльза ІІІ.

Монарх был изображен на банкнотах в пять, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.

Профиль Чарльза III появился на лицевой стороне банкноты, а также в прозрачном защитном окошке рядом.

Отмечается, что портрет короля на купюрах был сделан по фотографии 2013 года.

На оборотной стороне банкнот изображены бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Уильям Тернер и математик Алан Тюринг.

Как известно, Чарльз ІІІ стал только вторым монархом, чей портрет появился на британских деньгах. Первой была королева Елизавета II - ее изображение появилось на банкнотах Англии с 1960 года. На банкнотах, выпущенных банками Шотландии и Северной Ирландии, монарх не изображен.

Желающие могут получить новые купюры, сменив на них старые, до 30 июня. При этом один человек может использовать для этого не больше 300 фунтов стерлингов.

Добавляется, что новые банкноты с портретом монарха напечатают только для замены изношенных денег и удовлетворения увеличения спроса на банкноты.

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