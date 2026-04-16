Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

Кассационный хозяйственный суд передал на рассмотрение Корпоративной палаты (судебная палата для рассмотрения дел по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам, обеспечивающая единство судебной практики в решении корпоративных споров, исключении участников, защите прав собственности) дело №361/5524/19 относительно обжалования решений некоммерческого общества.

Перед Верховным Судом в этом деле предстали вопросы:

является ли отсутствие кворума на общем собрании безусловным основанием для признания недействительными решений общего собрания участников ответчика;

не злоупотребляет ли член садоводческого общества своими правами (в форме, имеющей признаки сутяжничества).

В Верховном Суде сформировалась практика по применению положений статей 15, 16 Гражданского кодекса Украины, ст. 15 Закона «О кооперации», которая заключается в том, что принятие решения общим собранием обслуживающего или потребительского кооператива при отсутствии кворума для проведения собрания или принятия решения является безусловным основанием для признания недействительными решений общего собрания участников (изложена, в частности, в постановлениях от 27.03.2023 по делу №906/908/21, от 03.12.2024 по делу №910/10683/21, от 28.05.2025 по делу №904/1357/24).

Согласно такой правовой позиции, указанное безусловное основание подлежит применению независимо от того, нарушены ли обжалуемым решением права истца (какие именно и в чем заключается такое нарушение, кроме несоблюдения формальной процедуры принятия решения), восстановятся ли они в случае признания недействительным или отмены оспариваемого решения общего собрания, соблюден ли баланс интересов истца и общества (участников, которые поддерживают и выполняют принятое решение), что, в свою очередь, создает благоприятные условия для злоупотребления истцом правом на судебную защиту (в форме так называемого «сутяжничества» или корпоративного шантажа).

Такая практика базировалась на тогдашнем Законе «О хозяйственных обществах» и впоследствии стала «вирусом», который распространился на все типы юридических лиц. Суды начали автоматически отменять решения садовых обществ, гаражных кооперативов и ОСМД, даже если за них проголосовало подавляющее большинство активных участников, но не хватило «мертвых душ» для формального кворума.

Пока суды держались за старые правила, украинский законодатель постепенно отходил от урегулирования вопросов кворума. Коллегия судей КХС ВС обращает внимание на впечатляющую динамику:

Общества с ограниченной ответственностью: Новый закон 2018 года вообще вычеркнул понятие кворума. Теперь важна только количеств голосов «за».

Акционерные общества: Требования к присутствию постепенно снизили с 60% до 50%.

ОСМД: Закон не определяет кворум как «минимальное присутствие», вместо этого введена процедура письменного опроса, позволяющая добирать голоса после собрания.

Наиболее «устаревшим» остается законодательство о кооперации, где до сих пор требуется присутствие более половины членов. В условиях пандемии Covid-19, а затем и военного положения, участники обществ теряют как желание, так и возможность участвовать в общем собрании, что блокирует работу таких обществ, влечет за собой невозможность решать вопросы их деятельности, создает значительные риски для участников (членов), которые вынуждены собираться в большом количестве в одном месте, о котором заранее известно широкому кругу лиц.

Коллегия судей считает, что подход, сформированный судебной практикой много лет назад (более 17), уже не соответствует как предписаниям современного корпоративного законодательства, так и подходу других государств, в частности государств-членов Европейского Союза, к решению этого вопроса. Именно эта коллизия между прогрессивными законами и «цементированной» судебной практикой стала основанием для передачи дела на рассмотрение Корпоративной палаты.

Указанное, с учетом существования в Украине значительного количества кооперативов со значительным числом членов (участников) и, соответственно, наличия большого количества как уже существующих, так и возможных в будущем судебных споров между такими обществами и их членами (участниками), является основанием для отступления от выводов о применении положений статей 15, 16 Гражданского кодекса Украины, ст. 15 Закона «О кооперации» о том, что принятие решения общим собранием обслуживающего или потребительского кооператива при отсутствии кворума для проведения собрания или принятия решения является безусловным основанием для признания недействительными решений общего собрания участников. Такое отступление также необходимо для определения механизмов противодействия возможному злоупотреблению правом на судебную защиту участниками таких обществ.

Коллегия судей считает, что при определенных условиях даже при отсутствии кворума решение общего собрания участников (членов) общества (кооператива) может быть действительным (отсутствуют основания для признания его недействительным), и в любом случае подлежит применению четырехсоставный тест для оценки правомерности вмешательства суда в деятельность общества путем отмены решений его высшего органа управления:

какое право или законный интерес истца как участника общества нарушено; чем это решение нарушает права или интересы участника (члена) по существу (а не только из-за нарушения формальной процедуры); восстанавливаются ли права или интересы истца вследствие признания недействительным решения общего собрания; соблюдается ли баланс интересов самого юридического лица и его участников, не является ли иск злоупотреблением правом (корпоративным шантажом, попыткой избежать обязанности по уплате платежей на содержание собственности членов общества, сутяжничеством и т. д.).

Коллегия судей считает необходимым отступить от вышеназванных выводов. В условиях военного положения, когда массовые собрания опасны, а миллионы людей стали беженцами, требование физического кворума в 50% для кооператива на тысячу членов превращается в абсурд.

Мировой опыт: от Британии до Делавэра

Украина не первая, кто сталкивается с проблемой «паралича» организаций из-за пассивности участников. Европейские эксперты еще в 2002 году отмечали: физическое собрание всех в одном месте — это формат XV века, который не соответствует цифровому миру.

Великобритания: Для кворума достаточно всего двух человек, независимо от их доли. А если собрание невозможно провести, суд может постановить, что кворумом является один человек.

Германия: В 2020 году для жилищных ассоциаций (аналог ОСМД) требования к кворуму отменили вовсе, чтобы пассивные собственники не блокировали ремонт крыш и модернизацию домов.

Франция и ОАЭ: Используют систему «повторного созыва». Если на первое собрание никто не пришел, второе или третье считаются правомочными независимо от количества присутствующих.

Автор: Тарас Лученко

