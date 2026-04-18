Напали, пытали и убили: на Житомирщине осудили группу злоумышленников

Суд в Бердичеве вынес приговор трем мужчинам за жестокое разбойное нападение, в ходе которого погиб хозяин дома: двое получили по 13 лет лишения свободы, еще один — 10 лет, также они обязаны возместить потерпевшей более 670 тысяч гривен.

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор трем мужчинам, которых признал виновными в тяжких преступлениях против собственности и жизни. Об этом сообщили в суде.

Двое из них, которые непосредственно напали на хозяина дома, нанесли ему смертельные травмы и завладели имуществом, получили по 13 лет лишения свободы с конфискацией.

Их сообщник осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей — общая сумма возмещения превышает 670 тысяч гривен.

Согласно материалам дела, преступление произошло в декабре 2024 года в селе Мирное неподалеку от Бердичева. Обвиняемые заранее договорились о разбойном нападении на знакомого, распределили роли и подготовились, в частности приобрели пневматический пистолет.

Прибыв на место, двое из них ворвались в дом потерпевшего, тогда как третий остался снаружи наблюдать за обстановкой. Нападавшие требовали деньги, жестоко избивали мужчину, стреляли в него и наносили ножевые ранения.

После этого они забрали наличные в сумме 300 долларов США, золотое обручальное кольцо и угнали из гаража автомобиль ВАЗ «Приора». От полученных травм мужчина скончался — причиной смерти стала значительная кровопотеря.

Во время судебного разбирательства обвиняемые давали показания: один признал вину частично, другой — формально, третий её отрицал. В то же время суд пришёл к выводу о доказанности их вины на основании совокупности доказательств, в том числе показаний потерпевшей и свидетелей, документов и заключений экспертов. При этом действия двух фигурантов суд переквалифицировал с умышленного убийства на причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

