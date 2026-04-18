Напали, катували і вбили: на Житомирщині засудили групу зловмисників

20:13, 18 квітня 2026
Суд у Бердичеві виніс вирок трьом чоловікам за жорстокий розбійний напад, під час якого загинув господар будинку: двоє отримали по 13 років ув’язнення, ще один — 10 років, а також мають відшкодувати потерпілій понад 670 тисяч гривень.
Бердичівський міськрайонний суд виніс вирок трьом чоловікам, яких визнав винними у тяжких злочинах проти власності та життя. Про це повідомили у суді. 

Двоє з них, які безпосередньо напали на господаря будинку, завдали йому смертельних травм і заволоділи майном, отримали по 13 років позбавлення волі з конфіскацією.

Їхній спільник засуджений до 10 років ув’язнення з конфіскацією. Окрім цього, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої — загальна сума відшкодування перевищує 670 тисяч гривень.

Згідно з матеріалами справи, злочин стався у грудні 2024 року в селі Мирне поблизу Бердичева. Обвинувачені заздалегідь домовилися про розбійний напад на знайомого, розподілили ролі та підготувалися, зокрема придбали пневматичний пістолет. Прибувши на місце, двоє з них увірвалися до помешкання, тоді як третій залишився назовні стежити за ситуацією. Нападники вимагали гроші, жорстоко били потерпілого, стріляли в нього та наносили ножові поранення. Після цього вони забрали готівку, золоту обручку та викрали автомобіль ВАЗ «Пріора». Від отриманих травм чоловік помер — причиною смерті стала значна крововтрата.

Під час судового розгляду обвинувачені давали показання: один визнав провину частково, інший — формально, третій її заперечував. Водночас суд дійшов висновку про доведеність їхньої вини на підставі сукупності доказів, зокрема свідчень, документів та експертиз. При цьому дії двох фігурантів суд перекваліфікував із умисного вбивства на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Наразі вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Стрічка новин

