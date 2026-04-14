Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

Как писала «Судебно-юридическая газета» военнослужащих, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, могут обязать размещать на форменной одежде специальный нагрудный жетон с индивидуальным номером.

Сегодня процесс мобилизации в Украине все чаще сопровождается напряженностью и конфликтами, непосредственно влияющими на уровень общественного доверия к государственным институтам. Одной из главных проблем является отсутствие быстрого и понятного механизма проверки лиц в военной форме, осуществляющих оповещение. Отсутствие единой системы быстрой проверки документов фактически лишает граждан инструмента проверки полномочий представителей ТЦК и СП, что не только провоцирует столкновения, а и открывает новые возможности для совершения уголовных преступлений.

Депутаты подчеркивают увеличение случаев совершения противоправных действий лицами, которые выдают себя за военнослужащих для нападений и вымогательства денег у мужчин призывного возраста. На фоне подобных конфликтов возникла срочная необходимость внедрения электронных инструментов верификации, которые позволили бы мгновенно отличить настоящего представителя государства от злоумышленника.

Поэтому в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15176 народного депутата Сергея Демченко, предлагающий изменения во взаимодействии ТЦК и СП с гражданами, в частности внедрение обязательных индивидуальных номерных жетонов. Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 7 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и имеет целью исключить злоупотребления и повысить уровень подотчетности каждого военнослужащего ТЦК.

Предложенные изменения

Одной из ключевых инициатив является введение обязательных нагрудных жетонов для военнослужащих ТЦК и СП. Согласно документу, на форменной одежде работников должны размещать специальные жетоны с индивидуальным номером, что позволит быстро идентифицировать личность во время исполнения служебных обязанностей.

Законопроект также предусматривает четкие запреты. В частности, военнослужащим будет запрещено снимать или скрывать нагрудный жетон, препятствовать прочтению информации на нем, а также мешать гражданам фиксировать номер жетона с помощью фото- или видеосъемки. В случае нарушения этих требований предусмотрена юридическая ответственность.

Отдельно документ вводит новый регламент общения представителей ТЦК с гражданами. При обращении военнослужащий будет обязан назвать свою фамилию и должность, а по требованию человека — предъявить служебное удостоверение. При этом гражданину должны предоставить возможность ознакомиться с информацией в удостоверении, однако документ будет оставаться в руках военнослужащего.

Ожидается, что такие изменения помогут повысить прозрачность работы ТЦК, уменьшить количество конфликтных ситуаций и предотвратить злоупотребления во время проведения мобилизационных мероприятий.

Вопрос к ответственности должностных лиц ТЦК и СП

Действительно, на сегодняшний день существуют веские причины для внесения соответствующих изменений в законодательство о военной службе, однако законопроект содержит аспекты, требующие внимания. Так, сейчас в проекте отсутствует конкретика относительно ответственности представителей ТЦК и СП, а именно формулировка «влечет за собой ответственность, определенную законом» является общей и размытой. Для эффективной работы нормы необходимо четко определить, будет ли это дисциплинарная ответственность по Уставу или административная.

Кроме того, реализация требует изготовления значительного количества жетонов и внесения изменений в Правила ношения формы в течение 30 дней. Хотя отмечается, что это возможно в рамках текущих расходов, оперативность внедрения остается под вопросом.

Судебная практика

Судебная практика также четко демонстрирует проблему отсутствия прозрачной идентификации представителей ТЦК.

Так, Южный городской суд Одесской области решением от 29 июля 2025 года по делу № 519/821/25 отменил штраф в 17 000 грн, так как постановление ТЦК не содержало никаких конкретных сведений о повестке, дате и цели вызова. Суд отметил, что такая формулировка делает невозможной реализацию права на защиту и нарушает ст. 6 Конвенции о защите прав человека.

Белоцерковский горрайонный суд также принял решение по делу № 320/4051/25, которое демонстрирует подход к оценке законности действий ТЦК. Суд установил, что вручение повестки без предварительной идентификации уполномоченного лица и разъяснения прав гражданину является грубым нарушением процедуры. Лицо, вручающее повестку, должно не просто быть в форме, а надлежащим образом подтвердить свои полномочия. То есть вручение не может быть механическим — оно должно сопровождаться разъяснением прав личности.

08 июля 2025 года Харьковский районный суд Харьковской области по делу № 589/2254/25 полностью удовлетворил иск военнообязанного и отменил постановление ТЦК о наложении штрафа в размере 17 000 грн по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП (неявка по повестке). Производство по делу об административном правонарушении закрыто за отсутствием состава правонарушения.

Во-первых, повестка не была надлежащим образом вручена, а была отправлена заказным письмом, но вернулась с отметкой «получатель отсутствует по указанному адресу». Суд признал, что такая процедура не является надлежащим оповещением. Кроме того, суд признал, что полномочия подписанта и соответствие печати — это самостоятельное и важное основание для признания постановления противоправным. Подписант не предоставил доказательств своих полномочий — ни выписки из приказа о назначении, ни доверенности, ни документов, подтверждающих право использовать печать.

Законопроект № 15176 является важным ответом на кризис доверия и рост преступности под видом военных, что подтверждается и судебной практикой. Однако само по себе введение номерных жетонов — лишь первый шаг, поскольку без работающего механизма персональной ответственности жетон остается лишь элементом формы.

