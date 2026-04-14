Для ТЦК хочуть ввести обов’язкові жетони, а при комунікації – показувати посвідчення та називати себе

Для військовослужбовців, які проходять службу в ТЦК, готують нові правила спілкування з громадянами.

Військовослужбовців, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, можуть зобовʼязати розміщувати на форменому одязі спеціальний нагрудний жетон з індивідуальним номером. Окрім того, їм можуть встановити заборону його зняття, приховування чи будь-якого іншого перешкоджання прочитанню інформації, що на ньому міститься, або її фіксації за допомогою технічних засобів.

Крім того, при комунікації з громадянами будуть працювати нові правила. Під час звернення військовослужбовець ТЦК буде зобов’язаний назвати своє прізвище та посаду, а також пред’явити службове посвідчення на вимогу особи — без передачі його в руки, але з можливістю ознайомлення з інформацією.

Для цього у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15176 про внесення змін до статті 7 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо забезпечення візуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП та підтвердження їх повноважень.

Документ пропонує внести зміни закону з метою підвищення прозорості роботи ТЦК та довіри громадян до мобілізаційних процесів.

Необхідність таких змін автори пояснюють зростанням випадків, коли сторонні особи, використовуючи військову форму без розпізнавальних знаків, видають себе за представників ТЦК. За даними авторів документу, зафіксовано також діяльність організованих груп, які під виглядом військових вчиняють протиправні дії — зокрема незаконне утримання людей та вимагання коштів.

У законопроєкті наголошується, за відсутності уніфікованого та обов’язкового засобу індивідуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП громадяни позбавлені можливості оперативно відрізнити уповноважених осіб від тих, хто незаконно імітує їх діяльність. Це негативно впливає на рівень суспільної довіри до діяльності ТЦК та СП, ускладнює реалізацію їх повноважень та створює підґрунтя для соціальної напруги.

Разом з цим, на думку ініціаторів документу, забезпечення засобів індивідуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП сприятиме підвищенню можливостей громадян захищати свої права у випадку вчинення правопорушень конкретними військовослужбовцями.

Таким чином законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», якими передбачається:

доповнити частину 4 статті 7 нормою, яка встановлює обов’язок військовослужбовців, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, розміщувати на форменому одязі спеціальний нагрудний жетон з індивідуальним номером, а також встановлює заборону його зняття, приховування чи будь-якого іншого перешкоджання прочитанню інформації, що на ньому міститься, або її фіксації за допомогою технічних засобів;

доповнити статтю 7 новою частиною дев’ятою, якою передбачається обов’язок військовослужбовця під час звернення до особи назвати своє прізвище, посаду та пред’явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з інформацією, що в ньому міститься, без передачі його з рук.

Відтак, у Верховній Раді очікують, що запровадження обов’язку носіння військовослужбовцями ТЦК та СП індивідуального нагрудного номерного жетону сприятиме:

забезпеченню чіткої індивідуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання ними службових обов’язків;

ускладненню використання військової форми сторонніми особами з метою вчинення протиправних дій під виглядом військовослужбовців ТЦК та СП;

підвищенню рівня підзвітності та персональної відповідальності військовослужбовців у разі виникнення спірних ситуацій чи інцидентів;

зміцненню довіри суспільства до діяльності ТЦК та СП.

