Для ТЦК хотят ввести обязательные жетоны, а при коммуникации — показывать удостоверение и называть себя

Для военнослужащих, которые проходят службу в ТЦК, готовят новые правила общения с гражданами.

Военнослужащих, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, могут обязать размещать на форменной одежде специальный нагрудный жетон с индивидуальным номером. Кроме того, им могут установить запрет на его снятие, сокрытие или любое другое препятствование прочтению информации, содержащейся на нем, или ее фиксации с помощью технических средств.

Кроме того, при коммуникации с гражданами будут действовать новые правила. При обращении военнослужащий ТЦК будет обязан назвать свою фамилию и должность, а также предъявить служебное удостоверение по требованию лица — без передачи его в руки, но с возможностью ознакомления с информацией.

Для этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15176 о внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно обеспечения визуальной идентификации военнослужащих ТЦК и СП и подтверждения их полномочий.

Документ предлагает внести изменения в закон с целью повышения прозрачности работы ТЦК и доверия граждан к мобилизационным процессам.

Необходимость таких изменений авторы объясняют ростом случаев, когда посторонние лица, используя военную форму без отличительных знаков, выдают себя за представителей ТЦК. По данным авторов документа, зафиксирована также деятельность организованных групп, которые под видом военных совершают противоправные действия — в частности незаконное удержание людей и вымогательство средств.

В законопроекте отмечается, что при отсутствии унифицированного и обязательного средства индивидуальной идентификации военнослужащих ТЦК и СП граждане лишены возможности оперативно отличить уполномоченных лиц от тех, кто незаконно имитирует их деятельность. Это негативно влияет на уровень общественного доверия к деятельности ТЦК и СП, усложняет реализацию их полномочий и создает предпосылки для социальной напряженности.

Вместе с тем, по мнению инициаторов документа, обеспечение средствами индивидуальной идентификации военнослужащих ТЦК и СП будет способствовать повышению возможностей граждан защищать свои права в случае совершения правонарушений конкретными военнослужащими.

Таким образом законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», которыми предусматривается:

дополнить часть 4 статьи 7 нормой, устанавливающей обязанность военнослужащих, проходящих службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, размещать на форменной одежде специальный нагрудный жетон с индивидуальным номером, а также устанавливающей запрет на его снятие, сокрытие или любое другое препятствование прочтению информации, содержащейся на нем, или ее фиксации с помощью технических средств;

дополнить статью 7 новой частью девятой, которой предусматривается обязанность военнослужащего при обращении к лицу назвать свою фамилию, должность и предъявить по его требованию служебное удостоверение, предоставив возможность ознакомиться с содержащейся в нем информацией, без передачи его из рук.

В то же время в Верховной Раде ожидают, что введение обязанности ношения военнослужащими ТЦК и СП индивидуального нагрудного номерного жетона будет способствовать:

обеспечению четкой индивидуальной идентификации военнослужащих ТЦК и СП при выполнении ими служебных обязанностей;

усложнению использования военной формы посторонними лицами с целью совершения противоправных действий под видом военнослужащих ТЦК и СП;

повышению уровня подотчетности и персональной ответственности военнослужащих в случае возникновения спорных ситуаций или инцидентов;

укреплению доверия общества к деятельности ТЦК и СП.

