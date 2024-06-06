В Польше суд наказал семерых людей, причастных к смерти украинца в вытрезвителе Вроцлава

К 25-летнему Дмитрию Никифоренко применяли чрезмерную физическую силу: удары дубинками, кулаками и ногами, подавление шеи ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли.

Фото: 24tv.ua

В Польше суд назначил тюремное заключение для семи человек, признанных виновными в смертельном избиении украинца Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе, которое произошло в июле 2021 года. Об этом сообщают PAP и RMF24.

Осужденные получили сроки заключения от 1,5 до 5 лет за убийство по неосторожности, повлекшее смерть 25-летнего украинца из-за избиений и насильственного прижима. Один из подсудимых — врач вытрезвитель — также признан виновным в отсутствии реакции на применение к украинцу таких мер принуждения.

Самое суровое наказание в виде 5 лет лишения свободы получили два бывших полицейских. Другим двум правоохранителям, врачу и двум работникам Вроцлавского центра помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения назначили от 1,5 до 4 лет. В то же время, еще двоих работников вытрезвителя оправдали.

Согласно приговору суда, осужденные также должны выплатить каждому из родителей и невесте убитого украинца по 200 тысяч польских злотых (более 2 миллионов гривен).

Установлено, что трое правоохранителей и два работника вытрезвителя превысили свои полномочия, применив меры прямого принуждения. По мнению следователей, они действовали сообща и по согласованию.

Согласно показаниям подсудимых, 25-летний мужчина был агрессивным, нападал на сотрудников полиции и сопровождения, не подчинялся приказам. Его попытались привязать к кровати, но во время этих действий у него произошла внезапная остановка сердца и, несмотря на реанимационные мероприятия, украинец скончался.

Суд отметил, что подсудимые принимали участие в избиении и физическом издевательстве над юридически бесправной жертвой. Украинца привязывали ремнями, а также прижимали голову, верхнюю часть туловища и ноги к матрацу кровати колено и всем весом тела. Мужчину зажимали шею, а также били руками, кулаком и дубинкой в ​​область поясницы и головы.

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