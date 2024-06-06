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У Польщі суд покарав сімох людей, причетних до смерті українця у витверезнику Вроцлава

18:45, 6 червня 2024
До 25-річного Дмитра Никифоренка застосовували надмірну фізичну силу: удари кийками, кулаками й ногами, придушення шиї ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли.
У Польщі суд покарав сімох людей, причетних до смерті українця у витверезнику Вроцлава
Фото: 24tv.ua
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У Польщі суд призначив тюремне ув’язнення для сімох людей, яких визнали винними у смертельному побитті українця Дмитра Никифоренка у витверезнику, що сталося у липні 2021 року. Про це повідомляють PAP та RMF24.

Засуджені отримали строки ув’язнення від 1,5 до 5 років за вбивство з необережності, яка спричинила смерть 25-річного українця через побиття та насильницьке притискання. Одну з підсудних — лікарку витверезника — також визнали винною у відсутності реакції на застосування до українця таких заходів примусу.

Найсуворіше покарання у вигляді 5 років позбавлення волі отримали два колишні поліцейські. Іншим двом правоохоронцям, лікарці та двом працівникам Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння призначили від 1,5 до 4 років. Водночас ще двох працівників витверезника виправдали.

Згідно з вироком суду засуджені також мають виплатити кожному з батьків і нареченій вбитого українця по 200 тисяч польських злотих (понад 2 мільйони гривень).

Встановлено, що троє правоохоронців і двоє працівників витверезнику перевищили свої повноваження, застосувавши заходи прямого примусу. На думку слідчих, вони діяли спільно і за погодженням.

Згідно зі свідченнями підсудних, 25-річний чоловік був агресивним, нападав на співробітників поліції та супроводу, не підкорявся наказам. Його спробували прив'язати до ліжка, але під час цих дій у нього сталася раптова зупинка серця і, попри реанімаційні заходи, українець помер.

Суд зазначив, що підсудні брали участь у побитті та фізичному знущанні з юридично безправної жертви. Українця прив’язували ременями, а також притискали голову, верхню частину тулуба та ноги до матраца ліжка коліном та всією вагою тіла. Чоловіку затискали шию, а також били руками, кулаком та кийком в область попереку і голови.

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