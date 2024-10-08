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Искусственный интеллект сможет перенять на себя только 5% всех рабочих мест — считают эксперты

07:18, 8 октября 2024
Это хорошая новость для работников, но плохая для компаний, вкладывающих миллиарды в эту технологию.
Искусственный интеллект сможет перенять на себя только 5% всех рабочих мест — считают эксперты
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Профессор Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу считает, что в будущем искусственный интеллект сможет перенять на себя всего 5% всех рабочих мест. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание указывает, что это хорошая новость для работников, но плохая для компаний, вкладывающих миллиарды в эту технологию, надеясь, что она будет способствовать резкому росту производительности.

Генеральный директор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг прогнозирует, что спрос на технологии искусственного интеллекта со стороны компаний и правительств потребует затрат на оборудование центров обработки данных в размере 1 трлн долларов. Инвестиции в искусственный интеллект уже привели к росту расходов таких компаний как Microsoft и Amazon.

Аджемоглу видет три варианта развития событий в сфере развития искусственного интеллекта на ближайшие годы.

Первый – медленный спад ажиотажа и инвестиций в использование искусственного интеллекта. По второму сценарию ажиотаж вокруг искусственного интеллекта будет расти еще около года и приведет к обвалу акций технологических компаний.

Третий – и самый страшный – сценарий состоит в том, что мания остается неконтролируемой годами, заставляя компании увольнять людей и вкладывать сотни миллиардов долларов в искусственный интеллект, не понимая, что они собираются с ним делать потом, когда технология себя не оправдает и придется снова нанимать людей. на работу.

По словам Аджемоглу, сейчас компании очень боятся пропустить бум искусственного интеллекта, поэтому ажиотаж вряд ли замедлится в ближайшее время.

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