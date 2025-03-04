В ЕС заявили о разработке альтернативы Starlink

Евросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, однако она заработает только к 2030 году. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

"Что касается Starlink, мы сейчас усердно работаем над спутниковой системой IRIS 2. Она будет полностью функционировать только к 2030 году. А пока мы разрабатываем альтернативное решение - так называемый GovSatCom, который представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах. Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom, и в настоящее время мы изучаем этот вопрос", - сказал он.

Напомним, Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что альтернативы системе Starlink уже есть, и в ближайшее время соответствующие ведомства раскроют детали относительно новых решений.

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