У ЄС заявили про розробку альтернативи Starlink

ЄС готує альтернативу Starlink, але вона почне працювати лише до 2030 року.

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Євросоюз розробляє альтернативу системі супутникового зв'язку Starlink, проте вона почне працювати лише до 2030 року. Про це заявив на пресконференції у Брюсселі представник Єврокомісії Томас Реньє.

"Що стосується Starlink, ми зараз старанно працюємо над супутниковою системою IRIS 2. Вона повністю функціонуватиме лише до 2030 року. А поки що ми розробляємо альтернативне рішення - так званий GovSatCom, який є об'єднанням і спільним використанням існуючих супутникових можливостей у державах-членах. Україна висловила свою зацікавленість у перевагах GovSatCom, і зараз ми вивчаємо це питання", - сказав він.

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив, що альтернативи системі Starlink вже є, і найближчим часом відповідні відомства розкриють деталі щодо нових рішень.

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