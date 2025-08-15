На Аляске прошел митинг в поддержку Украины накануне саммита Трампа и Путина, фото и видео

На митинге звучали лозунги: Украина и Аляска – никогда больше в России.

Фото: Остап Яриш

На Аляске в преддверии саммита Президента США Дональда Трампа и Путина состоялся митинг в поддержку Украины. Об этом сообщил бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Митингующие также развернули большой желто-голубой флаг.

"Украина и Аляска – никогда больше в России", - скандируют участники акции на кадрах.

Фото и видео: Остап Яриш

Напомним, что сегодня, 15 августа, состоится встреча Трампа и Путина в 22:00 по Киеву.

По итогам переговоров 15 августа состоится пресс-конференция Трампа и Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Путин не примут никакого решения без Украины.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

