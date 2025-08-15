Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда объяснили нюансы оформления неоплачиваемого отпуска

07:00, 15 августа 2025
Законодательство предусматривает два основных вида таких отпусков.
В Гоструда объяснили нюансы оформления неоплачиваемого отпуска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Неоплачиваемый отпуск — это законное право работника временно отсутствовать на работе без сохранения заработной платы. Он может предоставляться как по соглашению сторон, так и в обязательном порядке — в отдельных случаях, предусмотренных законодательством.

Гоструда разъясняет, что во время действия военного положения работники имеют возможность оформить отпуск без сохранения заработной платы при соблюдении определённых условий. Законодательство предусматривает два основных вида таких отпусков: по соглашению сторон или в обязательном порядке. Каждый вид имеет свои особенности, в частности условия оформления, продолжительность и порядок прекращения.

Отпуски без сохранения заработной платы предусмотрены ст. 25 и ст. 26 Закона Украины «Об отпусках».

Эти статьи содержат информацию о том, кому и в каких случаях (то есть при каких обстоятельствах) могут предоставляться такие отпуски и какова будет их продолжительность. Однако в период военного положения работники могут оформлять ещё один вид отпуска без сохранения заработной платы.

Это право закреплено в ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», где указаны два основания для его предоставления. Так, в ч. 3 ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее – Закон №2136) указано, что работодатель по просьбе работника может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного ч. 1 ст. 26 Закона об отпусках.

Также, ч. 4 ст. 12 Закона №2136 содержит положение, что в период действия военного положения работодатель по заявлению работника, который выехал за пределы территории Украины или приобрёл статус внутренне перемещённого лица, в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определённой в заявлении, но не более чем 90 календарных дней, без зачёта времени пребывания в отпуске в трудовой стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный п. 4 ч. 1 ст. 9 Закона об отпусках.

Согласно положениям ч. 3 ст. 12 Закона №2136 неоплачиваемый отпуск может предоставляться любому работнику всех предприятий, независимо от их местонахождения, а не только тем, которые находятся в зонах ведения боевых действий. Такое условие в Законе №2136 отсутствует.

Так как военное положение действует на всей территории Украины, то независимо от расположения предприятия — в зоне боевых действий или в другом регионе — предприятие имеет право оформлять отпуск без сохранения зарплаты своим работникам в связи с военным положением. Существенной особенностью такого отпуска является то, что он предоставляется только по соглашению сторон.

Это означает, что работодатель может отказать в его предоставлении.

Отпуск без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 12 Закона №2136 предоставляется по согласию сторон, но предоставляется он без ограничения срока, установленного ч. 1 ст. 26 Закона об отпусках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

«Совет судей ошибается» — Высший совет правосудия признал отсутствие статуса судьи у Богдана Львова после его увольнения в 2022 году

В Высшем совете правосудия сообщили, что Совет судей не разобрался в ситуации со статусом Богдана Львова и проигнорировал решение суда.

Студенты, вышедшие за срок образовательной программы, потеряют право на отсрочку – законопроект

Больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду