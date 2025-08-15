В Гоструда объяснили нюансы оформления неоплачиваемого отпуска

Законодательство предусматривает два основных вида таких отпусков.

Неоплачиваемый отпуск — это законное право работника временно отсутствовать на работе без сохранения заработной платы. Он может предоставляться как по соглашению сторон, так и в обязательном порядке — в отдельных случаях, предусмотренных законодательством.

Гоструда разъясняет, что во время действия военного положения работники имеют возможность оформить отпуск без сохранения заработной платы при соблюдении определённых условий. Законодательство предусматривает два основных вида таких отпусков: по соглашению сторон или в обязательном порядке. Каждый вид имеет свои особенности, в частности условия оформления, продолжительность и порядок прекращения.

Отпуски без сохранения заработной платы предусмотрены ст. 25 и ст. 26 Закона Украины «Об отпусках».

Эти статьи содержат информацию о том, кому и в каких случаях (то есть при каких обстоятельствах) могут предоставляться такие отпуски и какова будет их продолжительность. Однако в период военного положения работники могут оформлять ещё один вид отпуска без сохранения заработной платы.

Это право закреплено в ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», где указаны два основания для его предоставления. Так, в ч. 3 ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее – Закон №2136) указано, что работодатель по просьбе работника может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного ч. 1 ст. 26 Закона об отпусках.

Также, ч. 4 ст. 12 Закона №2136 содержит положение, что в период действия военного положения работодатель по заявлению работника, который выехал за пределы территории Украины или приобрёл статус внутренне перемещённого лица, в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определённой в заявлении, но не более чем 90 календарных дней, без зачёта времени пребывания в отпуске в трудовой стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный п. 4 ч. 1 ст. 9 Закона об отпусках.

Согласно положениям ч. 3 ст. 12 Закона №2136 неоплачиваемый отпуск может предоставляться любому работнику всех предприятий, независимо от их местонахождения, а не только тем, которые находятся в зонах ведения боевых действий. Такое условие в Законе №2136 отсутствует.

Так как военное положение действует на всей территории Украины, то независимо от расположения предприятия — в зоне боевых действий или в другом регионе — предприятие имеет право оформлять отпуск без сохранения зарплаты своим работникам в связи с военным положением. Существенной особенностью такого отпуска является то, что он предоставляется только по соглашению сторон.

Это означает, что работодатель может отказать в его предоставлении.

Отпуск без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 12 Закона №2136 предоставляется по согласию сторон, но предоставляется он без ограничения срока, установленного ч. 1 ст. 26 Закона об отпусках.

