Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці пояснили нюанси оформлення неоплачуваної відпустки

07:00, 15 серпня 2025
Законодавство передбачає два основні види таких відпусток.
У Держпраці пояснили нюанси оформлення неоплачуваної відпустки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Неоплачувана відпустка — це законне право працівника тимчасово бути відсутнім на роботі без збереження заробітної плати. Вона може надаватись як за домовленістю сторін, так і в обов’язковому порядку — в окремих випадках, передбачених законодавством.

Держпраці пояснює, що під час воєнного стану працівники мають можливість оформити відпустку без збереження заробітної плати за певних умов. Законодавство передбачає два основні види таких відпусток: за згодою сторін або в обов’язковому порядку. Кожен вид має свої особливості, зокрема умови оформлення, тривалість і порядок припинення.

Відпустки без збереження заробітної плати передбачено ст. 25 і ст. 26 Закону України «Про відпустки».

Ці статті містять інформацію про те, кому та в яких випадках (тобто за яких обставин) можуть надаватися такі відпустки та якою буде їх тривалість. Але в період воєнного стану працівники можуть оформлювати ще один вид відпустки без збереження заробітної плати.

Це право закріплене ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», де вказано дві підстави для її надання. Так, в ч. 3 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон №2136) зазначено, що роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки.

Також, ч. 4 ст. 12 Закону №2136, містить положення, що у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше ніж 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки.

За положеннями ч. 3 ст. 12 Закону №2136 неоплачувана відпустка може надаватися будь-якому працівнику всіх підприємств, незалежно від місця розташування, а не тільки тим, які зосереджені в зонах проведення бойових дій. Такої умови Закон №2136 не містить.

Так, як воєнний стан діє на всій території України, то незалежно від місця дислокації підприємства – у зоні бойових дій, або на іншій території – підприємство має право оформлювати відпустку без збереження зарплати через воєнний стан своїм працівникам. Суттєвим нюансом такої відпустки є те, що надається така відпустка лише за згодою сторін.

Це означає, що роботодавець може відмовити у її наданні.

Відпустка без збереження зарплати за ч. 3. ст. 12 Закону №2136 надається за згодою сторін, але надається вона без обмеження строку, встановленого ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особи, зараховані до вишу понад ліцензований обсяг, не набувають статусу здобувачів вищої освіти і не можуть отримати довідку ЄДЕБО для відстрочки – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що особи, які зараховані понад ліцензований обсяг, не можуть вважатися такими, що набули статусу здобувачів вищої освіти, та не користуються правом на отримання довідки ЄДЕБО, яка потрібна для оформлення відстрочки від мобілізації.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду