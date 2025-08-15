Практика судов
Правительство профинансирует уникальное хранилище-укрытие на острове Хортица

07:54, 15 августа 2025
В Запорожье построят музей-хранилище, которое превращается в бомбоубежище.
Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования бюджетных средств для строительства сооружения двойного назначения на территории Национального заповедника «Хортица» в Запорожье. Проект, разработанный Министерством культуры и стратегических коммуникаций, предусматривает создание объекта, который будет совмещать функции музейного хранилища и противорадиационного укрытия, сообщили в правительстве.

Новое здание будет иметь два ключевых назначения: в мирное время оно будет служить современным хранилищем для хранения более 100 тысяч музейных экспонатов, а в случае опасности – надёжным укрытием на 200 человек для посетителей и работников заповедника.

По словам и.о. министра культуры Татьяны Бережной, защита культурного наследия и безопасность людей являются государственными приоритетами. Проект на Хортице сочетает сохранение исторической памяти с современными решениями для безопасности и устойчивого развития.

Значение проекта:

  • Первое в истории Хортицы укрытие такого уровня.
  • Повышение безопасности для жителей и гостей Запорожья.
  • Гарантия сохранности уникальной музейной коллекции в экстремальных условиях.
  • Соответствие принципам безбарьерности и целям устойчивого развития.

деньги Кабинет Министров Украины Запорожье

Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд неверно отменил условное наказание мужчине, который уклонялся от мобилизации

То, что мужчина уже служит в ВСУ, стало основанием для того, чтобы Верховный Суд отменил необходимость его заключения на 3 года за уклонение от мобилизации и оставил ему наказание с испытательным сроком.

Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

