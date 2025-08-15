Правительство профинансирует уникальное хранилище-укрытие на острове Хортица

В Запорожье построят музей-хранилище, которое превращается в бомбоубежище.

Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования бюджетных средств для строительства сооружения двойного назначения на территории Национального заповедника «Хортица» в Запорожье. Проект, разработанный Министерством культуры и стратегических коммуникаций, предусматривает создание объекта, который будет совмещать функции музейного хранилища и противорадиационного укрытия, сообщили в правительстве.

Новое здание будет иметь два ключевых назначения: в мирное время оно будет служить современным хранилищем для хранения более 100 тысяч музейных экспонатов, а в случае опасности – надёжным укрытием на 200 человек для посетителей и работников заповедника.

По словам и.о. министра культуры Татьяны Бережной, защита культурного наследия и безопасность людей являются государственными приоритетами. Проект на Хортице сочетает сохранение исторической памяти с современными решениями для безопасности и устойчивого развития.

Значение проекта:

Первое в истории Хортицы укрытие такого уровня.

Повышение безопасности для жителей и гостей Запорожья.

Гарантия сохранности уникальной музейной коллекции в экстремальных условиях.

Соответствие принципам безбарьерности и целям устойчивого развития.

