Уряд профінансує унікальне сховище-укриття на острові Хортиця

07:54, 15 серпня 2025
У Запоріжжі збудують музей-сховище, що перетворюється на бомбосховище.
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання бюджетних коштів для будівництва споруди подвійного призначення на території Національного заповідника «Хортиця» у Запоріжжі. Проект, розроблений Міністерством культури та стратегічних комунікацій, передбачає створення об’єкта, який поєднуватиме функції музейного сховища та протирадіаційного укриття, повідомили в уряді.

Нова будівля матиме два ключові призначення: у мирний час вона слугуватиме сучасним сховищем для зберігання понад 100 тисяч музейних експонатів, а в разі небезпеки – надійним укриттям на 200 осіб для відвідувачів і працівників заповідника.

За словами т.в.о. міністра культури Тетяни Бережної, захист культурної спадщини та безпека людей є державними пріоритетами. Проект на Хортиці поєднує збереження історичної пам’яті з сучасними рішеннями для безпеки та сталого розвитку.

Значення проекту:

  • Перше в історії Хортиці укриття такого рівня.
  • Підвищення безпеки для жителів і гостей Запоріжжя.
  • Гарантія збереження унікальної музейної колекції в екстремальних умовах.
  • Відповідність принципам безбар’єрності та цілям сталого розвитку.

