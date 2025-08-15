Уряд профінансує унікальне сховище-укриття на острові Хортиця

У Запоріжжі збудують музей-сховище, що перетворюється на бомбосховище.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання бюджетних коштів для будівництва споруди подвійного призначення на території Національного заповідника «Хортиця» у Запоріжжі. Проект, розроблений Міністерством культури та стратегічних комунікацій, передбачає створення об’єкта, який поєднуватиме функції музейного сховища та протирадіаційного укриття, повідомили в уряді.

Нова будівля матиме два ключові призначення: у мирний час вона слугуватиме сучасним сховищем для зберігання понад 100 тисяч музейних експонатів, а в разі небезпеки – надійним укриттям на 200 осіб для відвідувачів і працівників заповідника.

За словами т.в.о. міністра культури Тетяни Бережної, захист культурної спадщини та безпека людей є державними пріоритетами. Проект на Хортиці поєднує збереження історичної пам’яті з сучасними рішеннями для безпеки та сталого розвитку.

Значення проекту:

Перше в історії Хортиці укриття такого рівня.

Підвищення безпеки для жителів і гостей Запоріжжя.

Гарантія збереження унікальної музейної колекції в екстремальних умовах.

Відповідність принципам безбар’єрності та цілям сталого розвитку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.