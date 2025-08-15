Уряд профінансує унікальне сховище-укриття на острові Хортиця

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання бюджетних коштів для будівництва споруди подвійного призначення на території Національного заповідника «Хортиця» у Запоріжжі. Проект, розроблений Міністерством культури та стратегічних комунікацій, передбачає створення об’єкта, який поєднуватиме функції музейного сховища та протирадіаційного укриття, повідомили в уряді.
Нова будівля матиме два ключові призначення: у мирний час вона слугуватиме сучасним сховищем для зберігання понад 100 тисяч музейних експонатів, а в разі небезпеки – надійним укриттям на 200 осіб для відвідувачів і працівників заповідника.
За словами т.в.о. міністра культури Тетяни Бережної, захист культурної спадщини та безпека людей є державними пріоритетами. Проект на Хортиці поєднує збереження історичної пам’яті з сучасними рішеннями для безпеки та сталого розвитку.
Значення проекту:
