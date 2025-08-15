Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Трамп и Путин могут достичь определенных договоренностей на Аляске, — Reuters

10:09, 15 августа 2025
Как сообщается, одним из компромиссов может стать поэтапное воздушное перемирие.
Трамп и Путин могут достичь определенных договоренностей на Аляске, — Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. Как пишет Reuters, Трамп пока не озвучил четких планов по прекращению войны в Украине, вместо этого Путин предложил возможную ядерную договоренность, которая может позволить обоим сохранить лицо.

Издание отмечает, что обе стороны, похоже, заранее смогли найти определенные точки соприкосновения.

"Судя по всему, некоторые условия будут согласованы завтра (в пятницу), поскольку Трампу невозможно отказать, и мы не можем отказать (из-за санкционного давления)", - сообщает Reuters.

Путин выдвинул жесткие условия для полного прекращения огня, но одним из компромиссов может стать поэтапное прекращение воздушной войны.

В то же время, аналитики говорят, что Путин может попытаться создать видимость того, что он дает Трампу то, что тот хочет, сохраняя одновременно свободу действий для эскалации в Украине, если захочет.

"Если они (россияне) смогут предложить соглашение, предусматривающее какое-то перемирие, но в то же время оставляет России контроль над эскалацией конфликта и не создает никаких реальных сдерживающих факторов на земле или в воздушном пространстве над Украиной... с точки зрения Путина это будет прекрасным результатом", - сказал Сэм Грин, директор по вопросам демократической.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

путин Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд неверно отменил условное наказание мужчине, который уклонялся от мобилизации

То, что мужчина уже служит в ВСУ, стало основанием для того, чтобы Верховный Суд отменил необходимость его заключения на 3 года за уклонение от мобилизации и оставил ему наказание с испытательным сроком.

Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду