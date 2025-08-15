Трамп и Путин могут достичь определенных договоренностей на Аляске, — Reuters

Как сообщается, одним из компромиссов может стать поэтапное воздушное перемирие.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. Как пишет Reuters, Трамп пока не озвучил четких планов по прекращению войны в Украине, вместо этого Путин предложил возможную ядерную договоренность, которая может позволить обоим сохранить лицо.

Издание отмечает, что обе стороны, похоже, заранее смогли найти определенные точки соприкосновения.

"Судя по всему, некоторые условия будут согласованы завтра (в пятницу), поскольку Трампу невозможно отказать, и мы не можем отказать (из-за санкционного давления)", - сообщает Reuters.

Путин выдвинул жесткие условия для полного прекращения огня, но одним из компромиссов может стать поэтапное прекращение воздушной войны.

В то же время, аналитики говорят, что Путин может попытаться создать видимость того, что он дает Трампу то, что тот хочет, сохраняя одновременно свободу действий для эскалации в Украине, если захочет.

"Если они (россияне) смогут предложить соглашение, предусматривающее какое-то перемирие, но в то же время оставляет России контроль над эскалацией конфликта и не создает никаких реальных сдерживающих факторов на земле или в воздушном пространстве над Украиной... с точки зрения Путина это будет прекрасным результатом", - сказал Сэм Грин, директор по вопросам демократической.

