Трамп та Путін можуть досягти певних домовленостей на Алясці, — Reuters

10:09, 15 серпня 2025
Як повідомляється, одним із компромісів може стати поетапне повітряне перемирʼя.
Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. Як пише Reuters, Трамп поки не озвучив чітких планів щодо припинення війни в Україні, натомість Путін запропонував можливу ядерну домовленість, яка може дозволити обом зберегти обличчя.

Видання зазначає, що обидві сторони схоже заздалегідь змогли знайти певні точки дотику.

"Судячи з усього, деякі умови будуть узгоджені завтра (у п'ятницю), оскільки Трампу неможливо відмовити, і ми не можемо відмовити (через санкційний тиск)", - повідомляє Reuters.

Зазначається, що Путін висунув жорсткі умови для повного припинення вогню, але одним із компромісів може стати поетапне припинення повітряної війни.

Водночас аналітики кажуть, що Путін може спробувати створити видимість того, що він дає Трампу те, що той хоче, зберігаючи водночас свободу дій для ескалації в Україні, якщо захоче.

"Якщо вони (росіяни) зможуть запропонувати угоду, яка передбачає якесь перемир'я, але водночас залишає Росії контроль над ескалацією конфлікту і не створює жодних реальних стримувальних чинників на землі або в повітряному просторі над Україною... з точки зору Путіна це буде прекрасним результатом", - сказав Сем Грін, директор з питань демократичної стійкості в Центрі аналізу європейської політики.

Нагадаємо, напередодні саміту Трамп заявив, що він не думає, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню. Після зустрічі з Путіним Трамп планує зателефонувати Президенту України Володимиру Зеленському для організації другої зустрічі.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

