Практика судов
  1. В мире

Министр транспорта Турции получил штраф за то, что разогнался до 225 км/ч и опубликовал видео

16:25, 26 августа 2025
Министр транспорта Турции показал в X, как мчится со скоростью 225 км/ч.
Министр транспорта Турции получил штраф за то, что разогнался до 225 км/ч и опубликовал видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу получил штраф за превышение скорости после того, как опубликовал в соцсети X видео, на котором он мчится по автостраде вблизи Анкары. Об этом сообщает Reuters.

Уралоглу поделился роликом, где он за рулем слушает народные песни и отрывки речей президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На отдельных кадрах виден спидометр, который показывает скорость от 190 до 225 км/ч. Через несколько часов министр сделал репост видео, признав, что получил штраф за нарушение скоростного режима.

«Я сел за руль, чтобы проверить трассу Анкара-Нигде и нечаянно превысил скорость на короткое время. Своим видео я фактически сам себя разоблачил», — написал Уралоглу.

Он также опубликовал копию уведомления о штрафе на сумму 9267 турецких лир (примерно $225), где указано, что он ехал со скоростью 225 км/ч.

«Отныне я буду гораздо осторожнее. Соблюдение скоростного лимита является обязательным для всех», – подчеркнул министр.

ПДД Турция авто транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

«Надеюсь, терпение Трампа по отношению к России иссякнет» – президент Финляндии Александр Стубб

Ранее сообщалось, что план европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Зеленский сообщил, что Кабмин обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет сегодня

Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет – Президент Зеленский.

Юлия Свириденко озвучила сроки, в которые может быть пересмотрен вопрос о запрете на выезд для невоеннообязанных женщин-должностных лиц

В настоящее время правила пересечения границы запрещают выезд невоеннообязанным женщинам-судьям, депутатам местных советов и мужчинам-депутатам старше 60 лет – Юлия Свириденко пообещала принять решение в течение двух недель.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду