Руководство НАБУ и САП находится с рабочим визитом в Париже – фото

Руководитель САП Александр Клименко и глава НАБУ Семен Кривонос поехали с рабочим визитом в Париж.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Делегация Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляет рабочий визит во Францию.

Как сообщили в НАБУ, среди ключевых встреч — переговоры с министром-делегатом по европейским делам Бенжаменом Хаддадом, советником Президента Франции по европейским вопросам Бертраном Бухвальтером и директором Директората континентальной Европы Брісом Рокфейлем.

В центре обсуждений:

дальнейшее укрепление независимости и институционной способности НАБУ и САП;

развитие международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции;

важность общественного доверия к результатам работы антикоррупционных органов.

Фото с рабочих встреч опубликовали в НАБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.