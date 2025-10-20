Практика судов
Каллас назвала «неприятным» визит Путина в ЕС, против которого выдан ордер на арест

12:27, 20 октября 2025
Кая Каллас напомнила, что против Путина издан ордер на арест Международным уголовным судом, поэтому его появление на территории ЕС недопустимо.
Каллас назвала «неприятным» визит Путина в ЕС, против которого выдан ордер на арест
Источник фото: DR
Высокая представительница ЕС по иностранным делам и вопросам обороны Кая Каллас раскритиковала запланированный приезд главы Кремля Владимира Путина на территорию Европейского Союза. Об этом Каллас заявила 20 октября перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, передает Европейская правда.

Она напомнила, что против российского лидера выдан ордер на арест Международным уголовным судом, и его появление в стране — члене ЕС является недопустимым.

«Что касается Будапешта… Конечно, неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И снова же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого», — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что Евросоюз должен внимательно следить за развитием событий в Будапеште и не забывать, что «Россия соглашается на переговоры только тогда, когда находится под давлением».

«Мы надеемся, что и президент Трамп будет оказывать это давление. Важно, чтобы президент Зеленский также встретился с Путиным», — отметила Каллас.

Представительница ЕС выразила уверенность, что Соединенные Штаты имеют достаточно рычагов, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским планировал обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров.

Когда журналисты спросили у Ливитт, упомянул ли Путин в разговоре с Трампом, что нужно, чтобы он наконец согласился на встречу с Зеленским, она ответила: «Я не хочу вдаваться в подробности, но, как я уже сказала, президент и президент Путин обсудили встречу в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с Президентом Зеленским».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

В то же время, как передавала «Судебно-юридическая газета», глава государства заявил, что появились реальные предпосылки для движения к миру, но отступления с Донбасса не будет.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

