Каллас назвала «неприятным» визит Путина в ЕС, против которого выдан ордер на арест

Кая Каллас напомнила, что против Путина издан ордер на арест Международным уголовным судом, поэтому его появление на территории ЕС недопустимо.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и вопросам обороны Кая Каллас раскритиковала запланированный приезд главы Кремля Владимира Путина на территорию Европейского Союза. Об этом Каллас заявила 20 октября перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, передает Европейская правда.

Она напомнила, что против российского лидера выдан ордер на арест Международным уголовным судом, и его появление в стране — члене ЕС является недопустимым.

«Что касается Будапешта… Конечно, неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И снова же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого», — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что Евросоюз должен внимательно следить за развитием событий в Будапеште и не забывать, что «Россия соглашается на переговоры только тогда, когда находится под давлением».

«Мы надеемся, что и президент Трамп будет оказывать это давление. Важно, чтобы президент Зеленский также встретился с Путиным», — отметила Каллас.

Представительница ЕС выразила уверенность, что Соединенные Штаты имеют достаточно рычагов, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским планировал обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров.

Когда журналисты спросили у Ливитт, упомянул ли Путин в разговоре с Трампом, что нужно, чтобы он наконец согласился на встречу с Зеленским, она ответила: «Я не хочу вдаваться в подробности, но, как я уже сказала, президент и президент Путин обсудили встречу в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с Президентом Зеленским».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

В то же время, как передавала «Судебно-юридическая газета», глава государства заявил, что появились реальные предпосылки для движения к миру, но отступления с Донбасса не будет.

