Каллас назвала «неприємним» візит Путіна до ЄС, проти якого видано ордер на арешт

12:27, 20 жовтня 2025
Кая Каллас нагадала, що проти Путіна видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом, тому його поява на території ЄС є неприпустимою.
Висока представниця ЄС із закордонних справ і питань оборони Кая Каллас розкритикувала запланований приїзд очільника Кремля Володимира Путіна на територію Європейського Союзу. Про це Каллас заявила 20 жовтня перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, передає Європейська правда.

Вона нагадала, що проти російського лідера видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом, і його поява в країні-члені ЄС є неприпустимою.

«Щодо Будапешта… Звісно, неприємно бачити, що особа, на яку Міжнародним кримінальним судом видано ордер на арешт, приїжджає до європейської країни. І знову ж таки, питання полягає в тому, чи буде якийсь результат від цього», — сказала Каллас.

Вона підкреслила, що Євросоюз має уважно стежити за розвитком подій у Будапешті й не забувати, що «Росія погоджується на переговори лише тоді, коли перебуває під тиском».

«Ми сподіваємося, що і президент Трамп чинитиме цей тиск. Важливо, аби Президент Зеленський також зустрівся з Путіним», — зазначила Каллас.

Представниця ЄС висловила впевненість, що Сполучені Штати мають достатньо важелів, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Зауважимо, що прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським планував обговорити можливість переговорів Києва і Москви на рівні лідерів.

Коли журналісти запитали у Лівітт, чи згадав Путін у розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським, вона відповіла: «Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказав, президент і президент Путін обговорили зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із Президентом Зеленським».

Як раніше писала «Судово-юридична газета»Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

Водночас, як передавала «Судово-юридична газета» глава держави заявив, що з’явилися реальні передумови для руху до миру, але відступу з Донбасу не буде.

