Государства Евросоюза должны признавать однополые браки, заключенные в других странах — суд ЕС

Европейский суд постановил, что все страны ЕС обязаны признавать однополые браки, заключенные в другом государстве союза.

Все государства Европейского Союза обязаны признавать однополые браки, даже если они были заключены в другой стране ЕС. Такое решение вынес Европейский суд в Люксембурге 25 ноября.

С иском обратились два мужчины из Польши, у одного из них имеется также гражданство Германии. Брак они заключили в Берлине в 2018 году. Польский загс отказался признать его.

Высший административный суд Польши передал иск в Европейский суд в Люксембурге. Там постановили, что отказ признать брак двух мужчин нарушает законодательство ЕС, ущемляет право на свободу передвижения и проживания, а также право на уважение частной и семейной жизни. Семейный статус, законно приобретенный в одной стране Евросоюза, должен признаваться во всех государствах ЕС, заявил суд.

Стоит добавить, что решение Европейского суда не означает, что заключение однополых браков должно быть разрешено во всех странах ЕС на законодательном уровне. Регулирование этого вопроса по-прежнему находится в юрисдикции государств.

