  1. В мире

Государства Евросоюза должны признавать однополые браки, заключенные в других странах — суд ЕС

20:15, 26 ноября 2025
Европейский суд постановил, что все страны ЕС обязаны признавать однополые браки, заключенные в другом государстве союза.
Государства Евросоюза должны признавать однополые браки, заключенные в других странах — суд ЕС
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Все государства Европейского Союза обязаны признавать однополые браки, даже если они были заключены в другой стране ЕС. Такое решение вынес Европейский суд в Люксембурге 25 ноября.

С иском обратились два мужчины из Польши, у одного из них имеется также гражданство Германии. Брак они заключили в Берлине в 2018 году. Польский загс отказался признать его.

Высший административный суд Польши передал иск в Европейский суд в Люксембурге. Там постановили, что отказ признать брак двух мужчин нарушает законодательство ЕС, ущемляет право на свободу передвижения и проживания, а также право на уважение частной и семейной жизни. Семейный статус, законно приобретенный в одной стране Евросоюза, должен признаваться во всех государствах ЕС, заявил суд.

Стоит добавить, что решение Европейского суда не означает, что заключение однополых браков должно быть разрешено во всех странах ЕС на законодательном уровне. Регулирование этого вопроса по-прежнему находится в юрисдикции государств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ЕС решение суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]